１１日から１２日朝にかけて強い冬型の気圧配置となり、栃木県の北部では日光や那須など合わせて６カ所に大雪警報が出されました。 ３連休最終日に大雪となった観光地の様子を取材しました。 午前９時すぎの東武日光駅前には辺り一面、雪が積もっていました。 ３連休最終日の観光地、日光では１１日夜から雪が積もり観光客を迎えるため地元のお土産店の従業員などが朝から雪かきの作業に追われていました。 地元店舗 「まだ