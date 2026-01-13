加藤産業は自社ブランド「カンピー」の公式キャラクター、「カンピーちゃん」の特設サイトを刷新した。“ぬり系キャラクター”として、毎朝ジャムをぬる“ぬり活”に励むカンピーちゃん。どんな固いフタも開けるフタ開け検定一級の資格を持ち、落ちたパンくずの形で運勢を占うのが特技という。同社では「笑顔と幸せを提供するキャラクターとして、今後も商品パッケージやオリジナルグッズに登場させたい」としている。