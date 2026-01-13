安全・安心とおいしさにこだわった冷凍食品を主力に販売するSL Creationsは、同社ECサイトで「ご当地フェア」を2〜3月にかけて実施する。1年前に好評だった企画の第2弾。日本のご当地メニューは「名古屋風 手羽先唐揚げ」などを追加し、新たに海外のグルメも取り入れ「手作りナシゴレンセット」などを発売する。「お客様大感謝祭り」と銘打ち展開。このほど新商品説明会を本社で開き、商品統括本部商品開発部の釜智史次長は「