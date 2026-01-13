乳業団体の合同新年賀詞交歓会が1月6日、都内で開催、乳業関係者ら約860人が参加した。脱脂粉乳の過剰在庫や牛乳消費の停滞、酪農家戸数の減少など厳しい環境が続くなか、需給安定と消費拡大に向け業界一体で課題対応を進める。一般社団法人日本乳業協会の佐藤雅俊会長（雪印メグミルク社長）は、酷暑や飼料・燃料価格の高止まりが酪農経営に大きな影響を与えているとしたうえで、生乳生産は上期、昨夏の酷暑対策により前年並