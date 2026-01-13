ダイソーをパトロールしていると、文具売り場で便利そうなアイテムを発見しました。シンプルなデザインのジャバラ式になったファイルで、お値段は￥220（税込）。ガバッと開いたりインデックスが付いていたりと、価格以上に使いやすいアイテムだったのでご紹介させてください！詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：セクションファイル（13ポケット、Ａ、黒）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソ