セリアをパトロールしていると、食器売り場で可愛すぎる猫ちゃんデザインのアイテムを発見しました♡見た目に惹かれて手に取った商品でしたが、想像以上に優秀で即家族分も購入しました。食卓の限られたスペースを有効活用できるうえ、洗い物を減らせるのでとっても便利。セリアでお買い物の際はぜひチェックしてください！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：箸置きプレート 肉球ねこ価格：￥110（税込）販売ショップ