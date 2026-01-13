歌手でタレントの浅香唯がロケの様子を公開した。１３日にインスタグラムで「沖縄ロケでの様子」と始めて、「２０２６は午年ということで乗馬体験をさせてもらいました」とつづって、青空の下で乗馬をする姿や馬と顔を寄せての２ショットなどをアップ。「乗り慣れていない事を察知してか？？？相棒になってくれたグッデイが優しいこと優しいことできるだけ揺れないように歩いてくれてたのかな…あまりにも心地良すぎて寝ちゃ