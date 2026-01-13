レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが12日、自身のSNSアカウント上で退任したシャビ・アロンソ監督へ感謝のメッセージを送った。レアル・マドリードは今季、夏に就任したX・アロンソ監督の下で開幕から好調を維持していたが、その後は徐々に失速。11日にはスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝でバルセロナに敗れて優勝を逃していた。そして12日、レアル・マドリードはX・アロンソ監督の退任を発表