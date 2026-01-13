【ロボ道ブルーティッシュドッグ】 発売日：2025年9月頃 価格：28,600円 セール価格：23,609円 楽天ブックスにて、スリーゼロから発売中の可動フィギュア「ロボ道ブルーティッシュドッグ」が特別価格で販売されている。セール価格は17%オフの23,609円。 本商品は、スリーゼロの可動フィギュアシリーズ「ロボ道」