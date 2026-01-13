ケーキを作る時、ボウルに残ったホイップクリームをこっそり舐める……いや、いっそチューブから直接口の中へ絞り出したい！そんな全甘党の密かな夢（妄想）を叶える商品が、ロッテの「クーリッシュ」から爆誕しました。その名も「クーリッシュ ホイップクリーム」。「まるでホイップクリームを直飲み！？」できるという背徳感たっぷりのコンセプト。そんなの、飲まずにはいられないでしょう……！というわけで、発売日に早速