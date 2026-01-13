ランクル商用バン！RIDE＋TECHは、2026年1月9日に開催された東京オートサロン2026にて、トヨタの商用バン「タウンエース」のカスタムモデルを初公開しました。「タウンエースシリーズ」は1976年に初代が登場し、トヨタの商用車ラインナップの中で確固たる地位を築いてきました。【画像】超カッコイイ！ これがランクル顔のトヨタ「商用バン“SUV”」です！ 画像で見る！（36枚）その初代モデルは軽快な走行性能と実用性が魅力