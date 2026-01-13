１月１２日、堺市の路上で、交通事故の処理をしていた警察官にバイクが突っ込み、警察官が軽傷を負いました。運転手の男はバイクを乗り捨て逃走したということです。警察によりますと、１２日午後５時すぎ、堺市南区美木多上の路上で、ヘルメットをせずにバイクを運転していた男を、別の交通事故の処理をしていた男性巡査長（４４）が発見しました。巡査長が停止させようとしたものの、男は減速せずに巡査長に衝突。巡査長は