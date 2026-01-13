１月１３日午前３時ごろ、高石市高師浜にある集合住宅で、近隣に住む女性から「３階から白い煙が出ている」と消防に通報がありました。警察や消防によりますと、火は約１時間半後に消し止められましたが、３階の住居の一部が燃えたということです。近隣の部屋への延焼はありませんでした。火元となった住居からは、仰向けで倒れている成人男性が発見され、男性は意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認され