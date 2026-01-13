3連休明け日経平均株価が最高値を更新するのは、ほぼ確実 今週の焦点は、衆院解散を巡る情勢にマーケットがどのような反応を示していくか、その一点に尽きると言っても過言ではない。 読売新聞が「高市早苗首相が通常国会冒頭で衆院解散する検討に入った」と伝えたことで9日のニューヨーク外国為替市場で円相場は一時1ドル158円台前半まで下落し、2025年1月以来、約1年ぶりの円安・ドル高水準を付けた。シカゴ