気象台は、午前9時40分に、なだれ注意報を富山市、魚津市、黒部市、南砺市、上市町、立山町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】富山県・富山市、魚津市、黒部市、南砺市、上市町、立山町などに発表（雪崩注意報） 13日09:40時点東部の海上では、13日昼過ぎから13日夜遅くまで暴風に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■富山市□なだれ注意報【発表】13日にかけて注意■魚津市□暴