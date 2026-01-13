気象台は、午前9時39分に、なだれ注意報を札幌市、夕張市、岩見沢市、美唄市、江別市、三笠市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・札幌市、夕張市、岩見沢市、美唄市、江別市、三笠市などに発表（雪崩注意報） 13日09:39時点石狩、空知、後志地方では、風雪や大雪、竜巻などの激しい突風、落雷、なだれ、電線等への着雪に注