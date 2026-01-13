アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長が刑事捜査の対象となったことを受けて、FRBの元議長らが12日「断じて許されない」と非難しました。FRBのイエレン前議長やバーナンキ元議長、グリーンスパン元議長ら14人が12日に発表した声明では、パウエル議長への刑事捜査は「FRBの独立性を損なうために検察の攻撃を利用する前例のない試みだ」と批判しています。さらに、「インフレや経済全般の機能に深刻な悪影響を及ぼす」と