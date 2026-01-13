女優・高橋メアリージュンの顔どアップショットにファンはくぎ付けになった。１２日にインスタグラムで「赤の年Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅｕｐ」とつづって、大きな目、美肌で真っ赤なリップを塗った顔面ズームショットをアップした。この投稿には「メア様ＬＯＶＥ」「麗し凄すぎる」「もはや芸術」「横目にクラクラ」「美しさから目が離せない」などの声が寄せられている。