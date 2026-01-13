１３日は３鞍に騎乗。９Ｒのヴィクトリーアイは前走、他馬のマークが厳しく「動くに動けなくて…」と振り返る。Ｃ２に降級してメンバーにも恵まれただけに一変があっても不思議ではない。３ＲアモールファティＢ４ＲヒーローエフエーＢ９ＲヴィクトリーアイＢ（本紙評価）