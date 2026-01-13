米Anthropicは1月12日（現地時間）、生成AI「Claude」に新たなAIエージェント機能「Cowork」を追加した。開発者向けツール「Claude Code」の技術をベースに、プログラミングの知識がないユーザーでも日常業務でClaudeを活用できるよう設計されている。現在は「リサーチプレビュー」として、最上位プラン「Claude Max」の加入者向けに、macOS版アプリで利用可能となっている。Coworkは、ユーザーが任意のフォルダを指定し、その範囲