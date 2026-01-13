元日にボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規との結婚を発表した元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈が１３日までにＳＮＳを更新。歌手の和田アキ子との３ショットを公開した。インスタグラムで「『アッコにおまかせ！』に夫婦でお声がけいただきましたアッコさんとの３ショットは一生の宝物です」とつづって、「アッコにおまかせ！」ポーズで笑顔の写真をアップした。続けて「４８グループ時代からお世