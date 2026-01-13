野球データ系Ｘアカウント「Ｃｏｄｉｆｙ（コーディファイ）」は１２日（日本時間１３日）、ＭＬＢのメジャー契約最低保障年俸の１９６６年から５年ごとの推移を投稿した。これによると２０１６年から１０年で２７万２５００ドル（約４２７８万円）上昇し、今季２０２６年は７８万ドル（１億２２４６万円）となる。０６年は３２万７０００ドルで、２０年で倍以上に引き上げられた。