女優の北川景子（39歳）が、1月12日に放送された料理番組「平野レミの早わざレシピ！ 10周年感謝祭SP！」（NHK）に出演。夫・DAIGOの料理について語った。放送開始から10年を迎えた同番組、今回はSP版として、「伝説のレシピ」ベスト10を生放送内で調理していく内容で、北川景子、三谷幸喜、中山秀征、ハライチ・澤部佑らが出演した。その中で、中山から「朝ドラの『ばけばけ』に出演されてる北川さんでございますけども、大阪でい