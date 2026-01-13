１３日の東京株式市場は大きく買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比８６８円高の５万２８０８円と大幅続伸。 連休前の９日夜に高市早苗首相が衆院解散を検討する段階に入ったとの報道がなされ、これを材料にリスクオン相場が加速している。日経平均は寄り付き段階で５万２８００円台に乗せ、今月６日につけた史上最高値を上回って推移している。半導体関連株が軒並みカイ気配で始まったほか、銀行、建設などの内需