連休明け日経平均は急騰「高市トレード」再燃円安・金利上昇・株高 東京時間09:10現在 日経平均 53814.37（+1874.48+3.67%） 3連休明けの日経平均は急騰。衆院解散を高市首相が検討との報道を受け、金融市場では「高市トレード」再燃がテーマとなっており、円安・金利上昇・株高の動き。 ドル円は158円ちょうど付近。片山財務相がベッセント米財務長官に「一方的に円安が進む場面があり非常に憂