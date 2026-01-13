日本30年債利回り過去最高、財政悪化懸念で債券下落衆院解散報道 3連休明け債券は下落、利回りが上昇している。衆院解散報道を受け金融市場では「高市トレード」再燃がテーマとなっており、円安・金利上昇・株高の動き。 30年債利回りは3.50%台に上昇し過去最高を更新。