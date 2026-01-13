ドル円理論価格1ドル＝156.60円（前日比+0.11円） 割高ゾーン：157.28より上 現値：158.03 割安ゾーン：155.91より下 過去5営業日の理論価格 2026/01/12156.49 2026/01/09156.35 2026/01/08156.43 2026/01/07156.41 2026/01/06156.36 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動