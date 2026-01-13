13日朝の東京株式市場で日経平均株価が取引開始直後から大きく値を上げています。史上初めて5万3000円を突破し、一時は上げ幅が1800円を超え、5万3800円台をつける場面もありました。全面高の展開で、225銘柄あるうちのおよそ209銘柄が値を上げています。高市総理が衆議院の解散を検討しているとの報道を受け積極財政路線を掲げる高市政権の政策遂行力が増すのではないかという期待感から買いが広がっている状況です。また、報道を