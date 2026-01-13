トヨタ自動車が続伸スタートとなったほか、ホンダ、日産自動車など自動車株が総じて買い優勢。高市早苗首相が衆院解散を検討していることが明らかとなり、これに伴い選挙後の積極財政への思惑が高まったことで、外国為替市場では急速に円安方向に振れている。自動車セクターは対ドル１円の円安で営業利益５００億円の押し上げ効果が試算されるトヨタを筆頭に、輸出セクターの中でも為替感応度が高く、円安によ