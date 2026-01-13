技研製作所は大幅高。８日に続き再び昨年来高値を更新した。前週末９日取引終了後、第１四半期（２５年９～１１月）連結決算を発表。売上高は７５億６２００万円（前年同期比３６．７％増）、営業利益は１１億４８００万円（同７８．０％増）だった。国土強靱化を背景とした底堅い公共投資や、民間投資の持ち直しなどが追い風になった。好決算を評価した買いが集まっている。 出所：MINKABU PRESS