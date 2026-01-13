ヤマトが３連騰し昨年来高値を更新している。前週末９日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、投資運用会社ｆｕｎｄｎｏｔｅ（東京都港区）による株式保有割合が５．１０％と、新たに５％を超えたことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は投資信託の信託財産の運用のための保有。ただし、受益者の利益を保全するために「重要提案行使を行う」に変更する場合があるとしており、