クラウディアホールディングスが大幅高となっている。同社は９日取引終了後、２６年８月期第１四半期（９～１１月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比３８．０％増の８億７８００万円となり、通期計画の４億５０００万円を超過した。 売上高は同４．３％増の４２億６２００万円で着地。原価率の低い衣裳取扱収入が伸びたほか、人件費を中心に販管費を削減したことが寄与した。なお、通期業績予想について