クラボウは続伸。英投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズ（ＡＶＩ）が９日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、クラボウ株を５．０２％取得したことが判明した。保有目的は「純投資及び重要提案行為等を行うこと」とし、「持続的な企業価値の向上に向けた重要提案行為等を行う可能性がある」とした。報告義務発生日は２０２５年１２月２９日。これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。