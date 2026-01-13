歌手のBoAが、デビュー以来ともに歩んできた所属事務所SMエンターテインメントを、25年をもって離れる。SMは12日、「BoAは（昨年）12月31日をもって、25年にわたる所属契約を終えることで合意した」とし、「BoAは25年間、名実ともにSMの誇りであり、象徴だった」と明らかにした。続けて「BoAはデビュー25周年を迎えた現在に至るまで、アジア全域に韓流を切り開いた『海外進出のアイコン』であり、『アジアの星』としてグローバルな