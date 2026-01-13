警察が高校内の「平和の少女像」撤去を要求しながら旧日本軍慰安婦被害者を侮辱した容疑で、強硬保守団体の代表に対する本格的な捜査に着手した。12日の聯合ニュースによると、ソウル瑞草（ソチョ）警察署は強硬保守団体「慰安婦法廃止国民行動」のキム・ビョンホン代表を死者名誉毀損と侮辱、集会および示威に関する法律違反容疑で立件した。キム代表は先月31日、ソウル瑞草高校の正門前で未申告の集会を開き、「校庭に慰安婦像を