経常収支の推移財務省が13日発表した2025年11月の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は前年同月比10.0％増の3兆6741億円だった。黒字は10カ月連続で、11月としては過去最大。輸出が伸びたことが寄与した。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は6253億円の黒字だった。輸出は5.1％増の9兆3908億円となった。輸入は0.5％減の8兆7655億円だった。