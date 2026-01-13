正月、いただいた年賀状で琴線に触れるのはやはり手書きのもの。一方で少し淋しく思うのが年賀状じまいの知らせ。SNSで挨拶できるから不要とのことだが先日、AIで生成したというジョッキー姿（午年ということで）に扮したデジタルの年賀状がLINEに届いたが、何の感慨もなく、逆に違和感というか気色悪さを感じてしまった。▼年賀状の減少は忙しいからというよりもSNSなど情報伝達手段の発達・多様化が要因に思う。例えばSNSで初