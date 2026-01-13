秋田地方気象台は「暴風雪と高波および雷に関する秋田県気象情報」を午前6時10分に発表しました。急速に発達する低気圧や西高東低の気圧配置の影響で、沿岸では13日昼過ぎから14日明け方にかけて暴風雪に警戒してください。沿岸の海上では、13日夕方から14日夕方にかけて高波に警戒してください。また県内では、13日夜遅くにかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうにも注意が必要です。＜概況＞13日は低気圧が急速に発達しなが