価格改定や価値提案による緑茶飲料の単価アップが急務となる。背景に抹茶需要の高まりによる原料茶葉の急騰と止まない価格競争がある。原料茶葉の中で緑茶飲料用の引き合いが強い秋冬番茶（しゅうとうばんちゃ）は鹿児島茶市場で6倍近い平均価格での取引となった。その一方で、コストアップ吸収のための価格転嫁には価格競争が立ちはだかる。秋冬番茶の急騰を受けて、3月1日出荷分から価格改定を実施するのは「お〜いお茶」（