13日午前5時5分ごろ、愛知県あま市篠田八反田の交差点で、軽乗用車同士が衝突する事故があった。津島署によると、男女4人が病院に搬送され、うち20代ぐらいの男性2人が意識不明の重体。署は4人の身元や詳しい事故原因を調べる。署によると、現場は県道と市道が交わる信号のある交差点。西進する軽乗用車と、南進する軽乗用車が衝突した。