米国株式市場で12日、「米国売り」が収まり、11日の下落分を取り戻し、値上がりして取引を終了した/Angela Weiss/AFP/Getty Imagesニューヨーク（CNN）米国株式市場で12日、「米国売り」が収まり、11日の下落分を取り戻し、値上がりして取引を終了した。トランプ米政権が連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長に対する刑事捜査を開始したことを受け、投資家らは「米国売り」を再開し、11日夜には米国株先物、債券、そしてドルの