■株価が6倍になった日本企業の「武器」2025年の東証最終取引日、キオクシア（旧東芝メモリ）の株価は1万435円で引けた。2024年末の1640円から株価は6.4倍も上昇した。同社の株価上昇率は、世界の主要先進国株式の動向を示すMSCIワールドの中でもダントツでトップだった。写真＝iStock.com／Diego Thomazini※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Diego Thomazini株価上昇の背景は、同社が持つAI関連製品の一つである最新のSSD