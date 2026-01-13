女優の吉岡里帆（32歳）が、1月11日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。「食べ慣れてると最高！」で、たまらなく好きなお漬物について語った。京都出身の吉岡里帆に、リスナーから、京都のお正月で特別な食べ物があるか質問が寄せられると、吉岡は「お正月料理って感じになるかわからないんですけれど、やっぱりお漬物が、京都らしいもので言いますと、千枚漬けとかすぐきといわれるお漬物があって