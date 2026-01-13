男性とLINEのやりとりをしていたのに、突然返事が返ってこなくなるという経験は、女性の皆さんなら誰でも一度はあるのではないでしょうか。そんな時に女性がやってしまいがちな行動には、どんなものがあるのでしょうか。オトメスゴレンの女性読者に聞いてみました。【１】何度もスマホを手に取ってしまう。「きてないと分かっているのに期待半分で」（２０代女性）のように、気付かないうちに返信がきているはずと願ってしまう行動