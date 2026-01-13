◇米男子ゴルフ下部ツアーバハマ・クラシック第２日（１２日、バハマ・オーシャンクラブＧＣ＝７１５９ヤード、パー７２）第１ラウンドの残りと第２ラウンドが行われ、この日も日没サスペンデッドとなった。昨年１２月の最終予選会で今季の米下部ツアー出場権を獲得した石川遼（カシオ）は連日のボギーなしで６バーディーを奪い、６６をマーク。通算１１アンダーの暫定２０位に順位を上げた。首位とは４打差。大西魁斗（