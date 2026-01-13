俳優の風間トオルが１３日までに、自身のＳＮＳを更新。完結することが発表された人気ドラマシリーズ「科捜研の女」に感謝を述べ、女優・沢口靖子との２ショットを公開した。インスタグラムで「いつもご声援頂き誠にありがとうございます。出演情報です！１月２３日２０時〜ＥＸ系『＃科捜研の女ＦＩＮＡＬ』に出演させて頂きます。科捜研の女＆化学＆京都楽しいひと時でした！」と告知し、白衣姿で花を持った沢口との２シ