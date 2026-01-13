関係者によると、定期船の欠航が続く山形県酒田市の離島・飛島（とびしま）について、荒天が続き今後庄内地方には暴風警報・波浪警報が出される可能性が高いことから、きょう（13日）も定期船が欠航となることが決まった。 定期船の欠航は21日目となる。酒田市の物資を運ぶ臨時便などの出航も難しい状況だという。 定期船は人のみならず物資の輸送でも大きな役割を果たしていて、21日間もの欠航は島民生活に大きな影響を及ぼして