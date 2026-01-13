連休明け１３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（５万１９３９円８９銭）に比べて１６００円超上昇した。５万３５００円台を推移している。高市首相が衆院解散の検討に入ったことを受け、市場では解散総選挙で与党が議席を伸ばし、高市氏が掲げる経済政策が加速するとの見方が広がっている。日経平均は１１月４日につけた取引時間中の最高値（５万２６３６円８７銭）を更新した。