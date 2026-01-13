12月失業率4.4％の示唆は1月FOMC利下げなし 米国の政策金利であるFFレートと失業率には、失業率が上昇（悪化）すると政策金利を引き下げる方向に動く、またはその逆という逆方向の関係がある。その上で、この関係がより強くなるように失業率に修正を加えた修正値を使うと、両者の逆相関は2008年の「リーマン・ショック」などを受けたゼロ金利から2020年の「コロナ・ショック」以降の異例の局面を除くとかなり強くなる