アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長が検察の捜査対象となったことについて、歴代のFRB議長らが「独立性を損なおうとする前例のない試みだ」と非難する声明を出しました。FRBのパウエル議長は11日にビデオ声明を発表し、FRB本部の建て替え計画に関する自身の議会証言をめぐって、検察当局の捜査対象となったと公表しました。本部の建て替え計画は捜査の「口実」で、実態はトランプ氏による利下げ要求に従わないことへ